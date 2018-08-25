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Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Аугсбург
Фортуна - Аугсбург: обзор матча 25 августа 2018
Фортуна
25.08.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
39'
Б. Раман
57'
М. Хинтереггер
76'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Аугсбург
90'
+1
Замена
К. Дансо
️️️️
Д. Байер
Желтая карточка
М. Циммерманн
80'
79'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
М. Рихтер
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Б. Раман
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
А. Хан
Пас отдал
М. Рихтер
Замена
М. Дукщ
️️️️
Р. Хеннингс
75'
69'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Каюби
Замена
К. Караман
️️️️
К. Штегер
67'
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Д. Шмид
ГОЛ! 1:0!
Б. Раман
Пас отдал
М. Циммерманн
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
4
Андре Хоффманн
ВР
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Фортуна
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
19
Давор Ловрен
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3-2-1-1-2
4
Хоффманн
23
Айхан
25
Циммерманн
8
Циммер
17
Гисельман
27
Моралес
31
Соботтка
7
Штегер
10
Хеннингс
14
Раман
4-1-2-2-1
13
Гифер
7
Шмид
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
30
Каюби
28
Хан
5
Рихтер
11
Грегоритч
14
Раман
14
Лукебакио
14
Лукебакио
14
Раман
7
Штегер
19
Караман
19
Караман
7
Штегер
10
Хеннингс
33
Дукщ
33
Дукщ
10
Хеннингс
10
Байер
3
Дансо
3
Дансо
10
Байер
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
30
Каюби
5
Рихтер
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
5
Рихтер
Остались в запасе
Фортуна
Аугсбург
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
19
Давор Ловрен
ЦП
Главный тренер
Фридхельм Функель
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
20
Феликс Гетце
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
19
Давор Ловрен
ЦП
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
20
Феликс Гетце
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Фортуна - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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