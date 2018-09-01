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Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 01 сентября 2018
Аугсбург
01.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
12'
М. Грегоритч
68'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия М
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
М. Грегоритч
90'
89'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Ф. Нойхаус
78'
Желтая карточка
Ф. Джонсон
Замена
Ф. Гетце
️️️️
К. Чжа-Чеол
75'
Замена
Каюби
️️️️
М. Рихтер
72'
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Плеа
Пас отдал
Т. Штробль
46'
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Байер
46'
Замена
Д. Закария
️️️️
Раффаэл
24'
Желтая карточка
Т. Штробль
Желтая карточка
Ф. Макс
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
Ф. Макс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Каюби
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гифер
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
7
Шмид
8
Хедира
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
28
Хан
5
Рихтер
11
Грегоритч
4-1-2-2-1
1
Зоммер
28
Гинтер
24
Янчке
5
Байер
17
Вендт
5
Штробль
10
Нойхаус
19
Джонсон
7
Хофманн
9
Азар
11
Раффаэл
5
Рихтер
30
Каюби
30
Каюби
5
Рихтер
10
Ку Чжа-Чеол
20
Гетце
20
Гетце
10
Ку Чжа-Чеол
11
Грегоритч
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
11
Грегоритч
11
Раффаэл
6
Закария
6
Закария
11
Раффаэл
10
Нойхаус
27
Кюизанс
27
Кюизанс
10
Нойхаус
5
Байер
14
Плеа
14
Плеа
5
Байер
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Аугсбург Арена
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