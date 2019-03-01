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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 01 марта 2019
Аугсбург
01.03.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
24'
Ч. Донь-Вон
68'
Ч. Донь-Вон
81'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
90'
+3
Желтая карточка
А. Хакими
Замена
Ф. Гетце
️️️️
Д. Байер
89'
Желтая карточка
А. Хан
84'
84'
Желтая карточка
Р. Геррейру
Замена
С. Кордова
️️️️
Ч. Донь-Вон
83'
81'
ГОЛ! 2:1!
П. Алькасер
Пас отдал
М. Гетце
76'
Замена
М. Филипп
️️️️
Я. Брун-Ларсен
70'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Т. Делэни
ГОЛ! 2:0!
Ч. Донь-Вон
68'
66'
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Ройс
ГОЛ! 1:0!
Ч. Донь-Вон
24'
Замена
Г. Тигль
️️️️
К. Стафилидис
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
9
Пако Алькасер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кобель
3
Стафилидис
30
Макс
4
Дансо
7
Шмид
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
11
Грегоритч
4-1-1-3-1
1
Бюрки
2
Хакими
25
Аканджи
22
Диалло
23
Загаду
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
27
Гетце
7
Брун-Ларсен
18
Ройс
3
Стафилидис
39
Тигль
39
Тигль
3
Стафилидис
10
Байер
20
Гетце
20
Гетце
10
Байер
33
Чжи Донь-Вон
16
Кордова
16
Кордова
33
Чжи Донь-Вон
27
Делэни
22
Геррейру
22
Геррейру
27
Делэни
18
Ройс
9
Алькасер
9
Алькасер
18
Ройс
7
Брун-Ларсен
26
Филипп
26
Филипп
7
Брун-Ларсен
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
13
Фабиан Гифер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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