Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Аугсбург
Майнц - Аугсбург: обзор матча 15 сентября 2018
Майнц
15.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
87'
Э. Уджа
90+3'
А. Максим
82'
Ч. Донь-Вон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Аугсбург
ГОЛ! 2:1!
А. Максим
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
ГОЛ! 1:1!
Э. Уджа
87'
82'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Донь-Вон
73'
Желтая карточка
Р. Хедира
Желтая карточка
Б. Баку
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Аугсбург
4
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Каюби
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3-2-1-4
21
Мюллер
17
Баку
19
Ниахате
26
Бунгерт
24
Мартин
18
Бросински
25
Кунде
19
Квайсон
14
Матета
9
Онисиво
9
Буркардт
4-1-2-2-1
13
Гифер
7
Шмид
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
30
Макс
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
28
Хан
5
Рихтер
11
Грегоритч
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
16
Филипп Мвене
ПЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
27
Робин Центнер
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
16
Филипп Мвене
ПЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
27
Робин Центнер
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Майнц - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Аугсбург
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+