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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Аугсбург
Ганновер-96 - Аугсбург: обзор матча 27 октября 2018
Ганновер-96
27.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
72'
И. Бебу
8'
Р. Хедира
63'
А. Финнбогасон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Аугсбург
81'
Желтая карточка
К. Дансо
76'
Желтая карточка
Д. Байер
ГОЛ! 1:2!
И. Бебу
72'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Финнбогасон
Желтая карточка
Г. Харагучи
62'
21'
Желтая карточка
М. Рихтер
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
Аугсбург
4
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-1-3-1-2
21
Эссер
3
Антон
6
Виммер
2
Елец
3
Альборнос
15
Уолес
27
Швеглер
78
Харагучи
9
Бебу
17
Вуд
10
Фуллкруг
4-1-2-2-1
16
Люте
7
Шмид
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
30
Макс
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
28
Хан
5
Рихтер
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Ганновер-96
Аугсбург
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Ганновер-96 - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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