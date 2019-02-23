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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 23 февраля 2019
Фрайбург
23.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
5 : 1
Завершен
Аугсбург
9'
Н. Петерсен
30'
В. Грифо
43'
Н. Петерсен
64'
Л. Вальдшмидт
85'
Ф. Нидерлехнер
52'
Р. Хедира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Аугсбург
90'
+1
Красная карточка
Р. Оксфорд
ГОЛ! 5:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Я. Хаберер
85'
76'
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
ГОЛ! 4:1!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Я. Хаберер
64'
61'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
52'
ГОЛ! 3:1!
Р. Хедира
Пас отдал
Ч. Донь-Вон
ГОЛ! 3:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
В. Грифо
43'
34'
Желтая карточка
Д. Байер
ГОЛ! 2:0!
В. Грифо
30'
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
А. Шволов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Феликс Гетце
ЦФ
3-3-1-2
1
Шволов
3
Хайнц
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Франтц
19
Хаберер
6
Абраши
32
Грифо
7
Вальдшмидт
18
Петерсен
4-1-2-3
1
Кобель
7
Шмид
30
Макс
39
Оксфорд
3
Стафилидис
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
11
Грегоритч
16
Кордова
33
Чжи Донь-Вон
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
39
Георг Тигль
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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