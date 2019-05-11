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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Герта
Аугсбург - Герта: обзор матча 11 мая 2019
Аугсбург
11.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 4
Завершен
Герта
10'
А. Хан
50'
М. Грегоритч (П)
70'
М. Грегоритч
47'
М. Платтенхардт
66'
М. Груйич
75'
С. Калу
90+2'
С. Калу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Герта
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:4!
С. Калу
75'
ГОЛ! 3:3!
С. Калу
Пас отдал
В. Лазаро
ГОЛ! 3:2!
М. Грегоритч
Пас отдал
М. Рихтер
70'
66'
ГОЛ! 2:2!
М. Груйич
Пас отдал
В. Лазаро
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Грегоритч
50'
49'
Желтая карточка
К. Рекик
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Платтенхардт
Пас отдал
О. Дуда
ГОЛ! 1:0!
А. Хан
Пас отдал
Я. Моравек
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Мануэль Баум
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Герта
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
9
Дави Зелке
ЦФ
3-2-3-2
1
Кобель
39
Тигль
6
Гаувелеув
39
Оксфорд
30
Макс
7
Шмид
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
30
Моравек
5
Рихтер
28
Хан
3-3-1-1-2
1
Крафт
19
Лазаро
28
Лустенбергер
4
Рекик
24
Клюнтер
8
Груйич
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
8
Дуда
8
Калу
11
Ибишевич
Остались в запасе
Аугсбург
Герта
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Аугсбург - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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