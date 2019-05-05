Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джэк Хоббс - статистика

Завершил карьеру
18 августа 1988 (38), Портсмут
#14 | Защитник
191 см | 84 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
24
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.05.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Блэкберн
2 : 0
22.04.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Болтон
0 : 2
19.04.2019
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Уиган Атлетик
5 : 2
16.03.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Болтон
0 : 2
12.03.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 1
09.03.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Суонси
2 : 0
02.03.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Лидс
2 : 1
23.02.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
02.02.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Болтон
1 : 1
29.01.2019
Рединг
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
0 : 2
21.01.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бристоль Сити
2 : 1
12.01.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Халл Сити
6 : 0
01.01.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 0
29.12.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
2 : 1
26.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
1 : 0
22.12.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
0 : 1
15.12.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
3 : 2
08.12.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Болтон
1 : 1
01.12.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
27.11.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
1 : 1
24.11.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
0 : 1
10.11.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 0
02.11.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Болтон
0 : 1
27.10.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Болтон
0 : 3
24.10.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
06.10.2018
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Сток Сити
2 : 0
02.10.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Болтон
1 : 0
29.09.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
22.09.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Мидлсбро
2 : 0
19.09.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
1 : 2
15.09.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
2 : 2
01.09.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Болтон
2 : 2
11.08.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Вест Бромвич
1 : 2
04.08.2018
Болтон
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
5
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+