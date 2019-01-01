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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Болтон
Халл Сити - Болтон: обзор матча 01 января 2019
Халл Сити
01.01.2019, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
6 : 0
Завершен
Болтон
29'
К. Гросицки
62'
Эвандро
63'
К. Гросицки
67'
К. Мартин
76'
Д. Боуэн
83'
Н. Дико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Болтон
90'
Желтая карточка
Д. Гроундс
Желтая карточка
М. Хенриксен
88'
ГОЛ! 6:0!
Н. Дико
Пас отдал
Й. де Вейс
83'
82'
Желтая карточка
М. Биверс
ГОЛ! 5:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
К. Мартин
76'
ГОЛ! 4:0!
К. Мартин
Пас отдал
Д. Тораль
67'
ГОЛ! 3:0!
К. Гросицки
Пас отдал
К. Стюарт
63'
ГОЛ! 2:0!
Эвандро
Пас отдал
К. Гросицки
62'
Желтая карточка
С. Кингсли
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Гросицки
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Эвандро
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
16
Джош Вела
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Болтон
16
Павел Ольковски
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
32
Бурк
30
де Вейс
3
Кингсли
2
Личай
6
Стюарт
11
Гросицки
7
Хенриксен
15
Эвандро
18
Мартин
20
Боуэн
4-1-2-2
13
Олнвик
17
Гроундс
31
Уитер
5
Биверс
36
Уилсон
16
Лоу
16
Вела
19
О'Нил
8
Дональдсон
10
Амеоби
Остались в запасе
Халл Сити
Болтон
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
18
Даниэль Бэтти
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
16
Павел Ольковски
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
18
Даниэль Бэтти
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
16
Павел Ольковски
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Халл Сити - Болтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
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