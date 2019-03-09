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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Миллуолл
Болтон - Миллуолл: обзор матча 09 марта 2019
Болтон
09.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
48'
П. Ольковски
60'
Г. О'Нил
87'
Л. Грегори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Миллуолл
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Фергюсон
87'
ГОЛ! 2:1!
Л. Грегори
Пас отдал
Д. Уоллес
84'
Желтая карточка
Т. Эллиотт
ГОЛ! 2:0!
Г. О'Нил
Пас отдал
Э. Уилльямс
60'
ГОЛ! 1:0!
П. Ольковски
Пас отдал
К. Коннолли
48'
6'
Желтая карточка
Ш. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
3-2-1-3
6
Коннолли
5
Уилльямс
16
Ольковски
14
Хоббс
5
Биверс
19
О'Нил
9
Магеннис
10
Амеоби
11
Бакли
4-1-3-2
31
Арчер
3
Мередит
15
Пирс
2
Ромео
5
Купер
6
Уилльямс
3
Фергюсон
8
Томпсон
17
Уоллес
9
Грегори
19
Эллиотт
Остались в запасе
Болтон
Миллуолл
27
Бен Уиллиамс
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Статистика матча Болтон - Миллуолл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
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