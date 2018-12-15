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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Лидс
Болтон - Лидс: обзор матча 15 декабря 2018
Болтон
15.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 1
Завершен
Лидс
66'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Лидс
Желтая карточка
К. Нун
90'
+2
84'
Желтая карточка
Б. Дуглас
66'
ГОЛ! 0:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
П. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Лоу
63'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Болтон
36
Марк Уилсон
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Лидс
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
3-3-2-2
13
Олнвик
16
Ольковски
3
Тэйлор
5
Уилльямс
14
Хоббс
16
Лоу
31
Уитер
12
Нун
16
Вела
9
Магеннис
11
Бакли
3-1-3-1-1
1
Пикок-Фаррел
18
Янссон
30
Дуглас
7
Алиоски
27
Филлипс
8
Бэйкер
43
Клих
28
Форшоу
19
Эрнандес
7
Руф
Остались в запасе
Болтон
Лидс
36
Марк Уилсон
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
36
Марк Уилсон
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Болтон - Лидс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
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