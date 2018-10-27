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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Халл Сити
Болтон - Халл Сити: обзор матча 27 октября 2018
Болтон
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
7'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Халл Сити
73'
Желтая карточка
М. Хенриксен
71'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
Желтая карточка
Д. Вела
57'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
М. Хенриксен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Болтон
2
Марк Литтл
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
3-2-2-1
13
Олнвик
5
Биверс
36
Уилсон
5
Уилльямс
14
Хоббс
16
Ольковски
16
Вела
22
Дайер
8
Дональдсон
3-4-2
1
Маршалл
3
Кингсли
4
Элфик
2
Личай
36
Ирвин
18
Бэтти
7
Хенриксен
11
Гросицки
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Болтон
Халл Сити
2
Марк Литтл
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
2
Марк Литтл
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Болтон - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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