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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Дерби Каунти
Болтон - Дерби Каунти: обзор матча 29 сентября 2018
Болтон
29.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
10'
К. Нун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Дерби Каунти
Желтая карточка
Д. Лоу
45'
+1
44'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Желтая карточка
П. Ольковски
28'
Желтая карточка
Д. Магеннис
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Нун
Пас отдал
У. Бакли
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
3-3-1-2
31
Уитер
5
Уилльямс
16
Ольковски
14
Хоббс
16
Лоу
17
Гроундс
12
Нун
9
Магеннис
11
Бакли
4-2-2-2
33
Карсон
23
Томори
36
Кио
2
Богль
3
Форсит
7
Брайсон
4
Джонсон
10
Уилсон
7
Маунт
10
Беннетт
35
Наджент
Остались в запасе
Болтон
Дерби Каунти
27
Бен Уиллиамс
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Келле Рос
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Келле Рос
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Болтон - Дерби Каунти
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
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