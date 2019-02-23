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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Болтон
Лидс - Болтон: обзор матча 23 февраля 2019
Лидс
23.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 1
Завершен
Болтон
16'
П. Бэмфорд (П)
68'
Э. Алиоски
22'
М. Биверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Болтон
89'
Желтая карточка
Г. О'Нил
71'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
70'
Желтая карточка
Д. Магеннис
ГОЛ! 2:1!
Э. Алиоски
Пас отдал
М. Клих
68'
Желтая карточка
П. Эрнандес
62'
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Биверс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Бэмфорд
16'
4'
Желтая карточка
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Болтон
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
7
Алиоски
12
Эйлинг
6
Купер
18
Янссон
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
19
Робертс
3-3-2-2
5
Биверс
31
Уитер
16
Ольковски
6
Коннолли
16
Лоу
5
Уилльямс
12
Нун
19
О'Нил
9
Магеннис
8
Дональдсон
Остались в запасе
Лидс
Болтон
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
27
Бен Уиллиамс
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Лидс - Болтон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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