Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Болтон
Шеффилд Юнайтед - Болтон: обзор матча 02 февраля 2019
Шеффилд Юнайтед
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
56'
Д. МакГолдрик
73'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Болтон
ГОЛ! 2:0!
Б. Шарп
Пас отдал
О. Норвуд
73'
62'
Желтая карточка
К. Коннолли
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Б. Шарп
56'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Болтон
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
16
Джош Вела
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
32
Балдок
31
Даффи
13
Флек
10
Норвуд
17
МакГолдрик
14
Шарп
4-1-2-2
31
Уитер
14
Хоббс
6
Коннолли
3
Тэйлор
16
Лоу
16
Вела
19
О'Нил
10
Амеоби
8
Дональдсон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Болтон
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
27
Бен Уиллиамс
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Болтон
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+