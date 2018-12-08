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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Болтон
Норвич Сити - Болтон: обзор матча 08 декабря 2018
Норвич Сити
08.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
3 : 2
Завершен
Болтон
39'
М. Вранчич
59'
М. Стиперманн
90+3'
Т. Пукки
63'
С. Амеоби
88'
М. Биверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Болтон
ГОЛ! 3:2!
Т. Пукки
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
С. Амеоби
88'
ГОЛ! 2:2!
М. Биверс
Желтая карточка
М. Вранчич
86'
84'
Желтая карточка
Г. О'Нил
63'
ГОЛ! 2:1!
С. Амеоби
Пас отдал
Э. Тэйлор
ГОЛ! 2:0!
М. Стиперманн
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Вранчич
39'
14'
Желтая карточка
С. Амеоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
7
Деннис Србени
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
2-2-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
5
Клозе
8
Вранчич
6
Теттей
10
Кантвелл
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
3-3-1-2
13
Олнвик
14
Хоббс
5
Биверс
3
Тэйлор
5
Уилльямс
16
Лоу
16
Ольковски
12
Нун
10
Амеоби
11
Бакли
Остались в запасе
Норвич Сити
Болтон
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
27
Бен Уиллиамс
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Норвич Сити - Болтон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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