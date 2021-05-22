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Ресио
Статистика
Ресио - статистика
Завершил карьеру
11 января 1991 (35), Малага
#36 | Полузащитник
183 см | 74 кг
Испания
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Испания. Кубок 2020/2021
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
15
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
0 : 1
22.05.2021
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
4 : 1
16.05.2021
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
1 : 1
13.05.2021
Бетис
46' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
0 : 1
09.05.2021
Эйбар
70' - 90'
89'
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0 : 1
26.04.2021
Реал Сосьедад
1' - 90'
4'
Испания. Примера, 31 тур
Гранада
4 : 1
22.04.2021
Эйбар
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
5 : 0
18.04.2021
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
1 : 1
20.03.2021
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1 : 3
14.03.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Кадис
1 : 0
06.03.2021
Эйбар
80' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эйбар
1 : 1
27.02.2021
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
1 : 0
20.02.2021
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
1 : 1
13.02.2021
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
2 : 1
07.02.2021
Эйбар
1' - 74'
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
0 : 2
30.01.2021
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1 : 1
24.01.2021
Эйбар
1' - 76'
64'
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
1 : 2
21.01.2021
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2021
Эйбар
89' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
2 : 0
03.01.2021
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
1 : 1
29.12.2020
Эйбар
81' - 90'
83'
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
2 : 1
24.12.2020
Эйбар
60' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
1 : 3
20.12.2020
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
13.12.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0 : 0
07.12.2020
Валенсия
88' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0 : 2
30.11.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
0 : 0
22.11.2020
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0 : 1
30.09.2020
Эльче
1' - 24'
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
1 : 2
27.09.2020
Атлетик
1' - 46'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2 : 1
19.09.2020
Эйбар
1' - 84'
24'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0 : 0
12.09.2020
Сельта
68' - 90'
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