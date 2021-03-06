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    Ресио - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Хосе Луис
    Фамилия Гарсия
    Команда Эйбар
    Состав Основной
    Родной город Малага
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1991 (32 года)
    Рост 183
    Вес 74
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 15 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Барселона (Барселона)
    16.05.2021 1' -90' Валенсия (Валенсия) 4:1 Эйбар (Эйбар)
    13.05.2021 46' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Бетис (Севилья)
    09.05.2021 70' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Эйбар (Эйбар)
    89'
    26.04.2021 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    4'
    22.04.2021 1' -90' Гранада (Гранада) 4:1 Эйбар (Эйбар)
    42'
    18.04.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 5:0 Эйбар (Эйбар)
    20.03.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    14.03.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:3 Вильярреал (Вильярреал)
    06.03.2021 80' -90' Кадис (Кадис) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    27.02.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Уэска (Уэска)
    20.02.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    13.02.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    07.02.2021 1' -74' Осасуна (Памплона) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    30.01.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:2 Севилья (Севилья)
    24.01.2021 1' -76' Сельта (Виго) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    64'
    21.01.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    10.01.2021 89' -90' Леванте (Валенсия) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    03.01.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:0 Гранада (Гранада)
    29.12.2020 81' -90' Барселона (Барселона) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    83'
    24.12.2020 60' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    20.12.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:3 Реал (Мадрид)
    13.12.2020 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    07.12.2020 88' -90' Эйбар (Эйбар) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    30.11.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Эйбар (Эйбар)
    22.11.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    30.09.2020 1' -24' Эйбар (Эйбар) 0:1 Эльче (Эльче)
    27.09.2020 1' -46' Эйбар (Эйбар) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    19.09.2020 1' -84' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    24'
    12.09.2020 68' -90' Эйбар (Эйбар) 0:0 Сельта (Виго)
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