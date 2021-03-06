Ресио - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Хосе Луис
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1991 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Хосе Луис
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1991 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|15
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|16.05.2021
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|4:1
|Эйбар (Эйбар)
|13.05.2021
|46' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|09.05.2021
|70' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Эйбар (Эйбар)
|89'
|26.04.2021
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4'
|22.04.2021
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|4:1
|Эйбар (Эйбар)
|42'
|18.04.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|5:0
|Эйбар (Эйбар)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.03.2021
|80' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|07.02.2021
|1' -74'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|24.01.2021
|1' -76'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|64'
|21.01.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|10.01.2021
|89' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|29.12.2020
|81' -90'
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|83'
|24.12.2020
|60' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|07.12.2020
|88' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|30.11.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Эйбар (Эйбар)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|30.09.2020
|1' -24'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|27.09.2020
|1' -46'
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|19.09.2020
|1' -84'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|24'
|12.09.2020
|68' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Сельта (Виго)