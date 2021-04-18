Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эйбар
Атлетико - Эйбар: обзор матча 18 апреля 2021
Атлетико
18.04.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 33 тур
5 : 0
Завершен
Эйбар
42'
А. Корреа
44'
А. Корреа
49'
Я. Карраско
53'
М. Льоренте
68'
М. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эйбар
88'
Желтая карточка
П. Оливейра
Замена
А. Фелипе
️️️️
С. Савич
74'
73'
Замена
Р. Соареш
️️️️
К. Родригес
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Я. Карраско
70'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Э. Эррера
70'
ГОЛ! 5:0!
М. Льоренте
Пас отдал
Я. Карраско
68'
63'
Замена
П. Оливейра
️️️️
У. Дуфур
62'
Замена
Т. Инуи
️️️️
А. Гарсия
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Корреа
61'
Замена
Витоло
️️️️
Коке
61'
ГОЛ! 4:0!
М. Льоренте
Пас отдал
А. Корреа
53'
ГОЛ! 3:0!
Я. Карраско
Пас отдал
С. Ньигес
49'
ГОЛ! 2:0!
А. Корреа
Пас отдал
Я. Карраско
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
Э. Эррера
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
32
Унаи Ариета
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-4-2
13
Облак
6
Лоди
20
Хименес
15
Савич
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
16
Эррера
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
3-2-4-1
13
Дмитрович
3
Анхель
20
Бургос
23
Арбилья
24
Посо
13
Родригес
20
Атьенса
6
Альварес
24
Гарсия
5
Дуфур
19
Кике
15
Савич
18
Фелипе
18
Фелипе
15
Савич
10
Карраско
34
Торрейра
34
Торрейра
10
Карраско
16
Эррера
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
16
Эррера
6
Коке
7
Витоло
7
Витоло
6
Коке
10
Корреа
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Корреа
13
Родригес
55
Соареш
55
Соареш
13
Родригес
5
Дуфур
15
Оливейра
15
Оливейра
5
Дуфур
24
Гарсия
14
Инуи
14
Инуи
24
Гарсия
Остались в запасе
Атлетико
Эйбар
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетико - Эйбар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Атлетико
Эйбар
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+