|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|20
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|1' -66'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|18.11.2017
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|5:0
|Факел (Воронеж)
|12.11.2017
|1' -64'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|08.11.2017
|1' -65'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|04.11.2017
|1' -53'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|2'
|29.10.2017
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|13'
|21.10.2017
|1' -79'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Химки (Химки)
|14.10.2017
|70' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|07.10.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|16.09.2017
|60' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|10.09.2017
|90' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|06.09.2017
|1' -46'
|Авангард (Курск)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|02.09.2017
|73' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|4:1
|Факел (Воронеж)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Енисей (Красноярск)
|19.08.2017
|1' -85'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|13.08.2017
|55' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|09.08.2017
|79' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|05.08.2017
|77' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|30.07.2017
|1' -63'
|Сибирь (Новосибирск)
|4:0
|Факел (Воронеж)
|26.07.2017
|32' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|51'
|22.07.2017
|77' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|15.07.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|08.07.2017
|86' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|90'