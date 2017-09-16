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    Ника Чхапелия - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Ника
    Отчество Игоревич
    Фамилия Чхапелия
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 165
    Вес 63
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 20 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2017 1' -66' Факел (Воронеж) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    18.11.2017 1' -90' Оренбург (Оренбург) 5:0 Факел (Воронеж)
    12.11.2017 1' -64' Факел (Воронеж) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    08.11.2017 1' -65' Тюмень (Тюмень) 0:0 Факел (Воронеж)
    04.11.2017 1' -53' Факел (Воронеж) 0:0 Сочи (Сочи)
    2'
    29.10.2017 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Факел (Воронеж)
    13'
    21.10.2017 1' -79' Факел (Воронеж) 0:1 Химки (Химки)
    14.10.2017 70' -90' Томь (Томск) 1:0 Факел (Воронеж)
    07.10.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    16.09.2017 60' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:2 Факел (Воронеж)
    10.09.2017 90' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Ротор (Волгоград)
    06.09.2017 1' -46' Авангард (Курск) 2:0 Факел (Воронеж)
    02.09.2017 73' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 4:1 Факел (Воронеж)
    27.08.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:3 Енисей (Красноярск)
    19.08.2017 1' -85' Балтика (Калининград) 0:1 Факел (Воронеж)
    13.08.2017 55' -90' Факел (Воронеж) 0:3 Спартак-2 (Москва)
    09.08.2017 79' -90' Тамбов (Тамбов) 1:0 Факел (Воронеж)
    05.08.2017 77' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    30.07.2017 1' -63' Сибирь (Новосибирск) 4:0 Факел (Воронеж)
    26.07.2017 32' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    51'
    22.07.2017 77' -90' Сочи (Сочи) 2:0 Факел (Воронеж)
    15.07.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:2 Шинник (Ярославль)
    08.07.2017 86' -90' Волгарь (Астрахань) 0:0 Факел (Воронеж)
    90'
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