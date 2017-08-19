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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Факел
Балтика - Факел: обзор матча 19 августа 2017
Балтика
19.08.2017, суббота, 20:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 1
Завершен
Факел
80'
А. Алхазов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Факел
90'
+2
Желтая карточка
А. Курилов
88'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Мануковский
85'
Замена
С. Шумейко
️️️️
Н. Чхапелия
Замена
К. Родионов
️️️️
В. Свежов
85'
84'
Желтая карточка
Д. Садов
Желтая карточка
И. Черенчиков
82'
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Джалилов
80'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Алхазов
78'
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Сердюк
63'
Желтая карточка
Т. Мустафин
Замена
А. Кобялко
️️️️
Н. Бурмистров
57'
Желтая карточка
А. Логашов
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Факел
25
Илья Трунин
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Факел
1
Александр Востриков
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Помазан
7
Скопинцев
40
Тимошин
79
Черенчиков
43
Логашов
7
Шешуков
93
Каленкович
6
Свежов
10
Джалилов
18
Бурмистров
19
Касьян
3-3-3-1
25
Трунин
55
Осипенко
33
Шарифи
78
Курилов
29
Хайманов
37
Ушаков
26
Мустафин
7
Чхапелия
88
Садов
8
Мануковский
7
Сердюк
10
Джалилов
8
Малеев
8
Малеев
10
Джалилов
6
Свежов
22
Родионов
22
Родионов
6
Свежов
18
Бурмистров
22
Кобялко
22
Кобялко
18
Бурмистров
7
Чхапелия
2
Шумейко
2
Шумейко
7
Чхапелия
8
Мануковский
28
Семенов
28
Семенов
8
Мануковский
7
Сердюк
13
Алхазов
13
Алхазов
7
Сердюк
Остались в запасе
Балтика
Факел
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Востриков
ВР
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Востриков
ВР
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Балтика - Факел
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Балтика
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