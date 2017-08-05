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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Оренбург
Факел - Оренбург: обзор матча 05 августа 2017
Факел
05.08.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
26'
Д. Попович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Оренбург
90'
+1
Желтая карточка
С. Бреев
88'
Желтая карточка
Г. Чиркин
Замена
А. Верулидзе
️️️️
А. Семенов
88'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Мануковский
77'
76'
Желтая карточка
А. Ойеволе
75'
Замена
С. Бегич
️️️️
С. Серченков
65'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Д. Попович
58'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
А. Померко
57'
Замена
В. Кулик
️️️️
Р. Воробьев
Желтая карточка
А. Курилов
55'
Желтая карточка
С. Шумейко
54'
54'
Желтая карточка
Д. Андреев
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Попович
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Алхазов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Факел
25
Илья Трунин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
3-2-2-2
16
Федоров
78
Курилов
55
Осипенко
33
Шарифи
28
Семенов
29
Хайманов
8
Мануковский
10
Лукьяновс
13
Алхазов
10
Амбарцумян
4-1-3-1-1
98
Абакумов
12
Малых
58
Ойеволе
15
Андреев
3
Гетигежев
20
Померко
23
Бреев
22
Попович
84
Воробьев
8
Серченков
57
Дуриш
13
Алхазов
7
Сердюк
7
Сердюк
13
Алхазов
8
Мануковский
7
Чхапелия
7
Чхапелия
8
Мануковский
28
Семенов
17
Верулидзе
17
Верулидзе
28
Семенов
8
Серченков
2
Бегич
2
Бегич
8
Серченков
20
Померко
8
Чиркин
8
Чиркин
20
Померко
22
Попович
71
Дзахов
71
Дзахов
22
Попович
84
Воробьев
55
Кулик
55
Кулик
84
Воробьев
Остались в запасе
Факел
Оренбург
70
Артур Арустамян
ЦП
26
Темур Мустафин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
84
Андрей Миронов
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
70
Артур Арустамян
ЦП
26
Темур Мустафин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Остались в запасе
84
Андрей Миронов
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Факел - Оренбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Центральный
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