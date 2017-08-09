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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Факел
Тамбов - Факел: обзор матча 09 августа 2017
Тамбов
09.08.2017, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Факел
22'
А. Часовских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Факел
88'
Замена
А. Арустамян
️️️️
С. Шумейко
85'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Семенов
79'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Верулидзе
Желтая карточка
М. Трусевич
76'
74'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Мануковский
Замена
А. Рыбин
️️️️
С. Шевчук
73'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Часовских
63'
Замена
А. Мурнин
️️️️
В. Рыжков
56'
Желтая карточка
В. Рыжков
53'
Замена
О. Чернышов
️️️️
И. Кухарчук
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Часовских
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Тамбов
30
Дмитрий Вялов
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
45
Куасси Куаджа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Факел
25
Илья Трунин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
4-1-3-1-1
1
Вавилин
55
Шляков
29
Горбатюк
4
Быстров
35
Гультяев
66
Дутов
28
Рыжков
30
Трусевич
70
Шевчук
44
Кухарчук
15
Часовских
3-2-2-1-1
16
Федоров
2
Шумейко
55
Осипенко
33
Шарифи
3
Шабанов
28
Семенов
8
Мануковский
10
Лукьяновс
17
Верулидзе
19
Мичуренков
15
Часовских
92
Скворцов
92
Скворцов
15
Часовских
70
Шевчук
22
Рыбин
22
Рыбин
70
Шевчук
28
Рыжков
27
Мурнин
27
Мурнин
28
Рыжков
44
Кухарчук
7
Чернышов
7
Чернышов
44
Кухарчук
17
Верулидзе
7
Чхапелия
7
Чхапелия
17
Верулидзе
28
Семенов
26
Мустафин
26
Мустафин
28
Семенов
2
Шумейко
70
Арустамян
70
Арустамян
2
Шумейко
8
Мануковский
7
Каюмов
7
Каюмов
8
Мануковский
Остались в запасе
Тамбов
Факел
30
Дмитрий Вялов
ВР
45
Куасси Куаджа
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
77
Абдул Джафар
ЦФ
11
Самир Масимов
ЛВ
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
30
Дмитрий Вялов
ВР
45
Куасси Куаджа
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
77
Абдул Джафар
ЦФ
Остались в запасе
11
Самир Масимов
ЛВ
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Тамбов - Факел
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Спартак
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