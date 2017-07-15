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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Шинник
Факел - Шинник: обзор матча 15 июля 2017
Факел
15.07.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 2
Завершен
Шинник
4'
Д. Каюмов
40'
А. Сердюк
30'
М. Земсков
57'
Э. Булия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Шинник
90'
+3
Желтая карточка
М. Жестоков
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
Д. Каюмов
83'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
А. Сердюк
80'
79'
Замена
М. Лаук
️️️️
Э. Булия
73'
Замена
В. Камилов
️️️️
М. Земсков
67'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
М. Шайморданов
Желтая карточка
М. Осипенко
59'
Замена
М. Шарифи
️️️️
С. Масимов
57'
57'
ГОЛ! 2:2!
Э. Булия
46'
Замена
С. Нарылков
️️️️
А. Лях
ГОЛ! 2:1!
А. Сердюк
40'
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Земсков
ГОЛ! 1:0!
Д. Каюмов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
37
Евгений Ушаков
ОП
8
Александр Мануковский
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Артем Сердюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Факел
25
Илья Трунин
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
22
Сергей Нарылков
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Федоров
28
Семенов
29
Хайманов
55
Осипенко
26
Мустафин
37
Ушаков
8
Мануковский
11
Масимов
7
Каюмов
10
Амбарцумян
7
Сердюк
3-2-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
66
Жестоков
78
Чистяков
34
Дроздов
90
Лях
15
Самойлов
11
Шайморданов
92
Щадин
91
Булия
8
Земсков
7
Каюмов
19
Мичуренков
19
Мичуренков
7
Каюмов
11
Масимов
33
Шарифи
33
Шарифи
11
Масимов
7
Сердюк
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
7
Сердюк
91
Булия
10
Лаук
10
Лаук
91
Булия
11
Шайморданов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
11
Шайморданов
90
Лях
22
Нарылков
22
Нарылков
90
Лях
8
Земсков
18
Камилов
18
Камилов
8
Земсков
Остались в запасе
Факел
Шинник
88
Дмитрий Садов
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
88
Дмитрий Садов
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Остались в запасе
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Факел - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Центральный
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