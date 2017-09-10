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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Ротор
Факел - Ротор: обзор матча 10 сентября 2017
Факел
10.09.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
38'
М. Осипенко
74'
Д. Мичуренков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Ротор
90'
+4
Замена
И. Ионов
️️️️
А. Столяренко
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Сердюк
90'
+3
87'
Замена
В. Сысуев
️️️️
А. Сидоричев
84'
Желтая карточка
Р. Концедалов
Желтая карточка
И. Лукьяновс
84'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мичуренков
74'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
А. Алхазов
73'
62'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
А. Киреев
Желтая карточка
А. Молодцов
58'
53'
Желтая карточка
А. Киреев
46'
Замена
М. Султонов
️️️️
В. Борзых
ГОЛ! 1:0!
М. Осипенко
38'
36'
Желтая карточка
Н. Замалиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Артем Федоров
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Артем Сердюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Факел
1
Александр Востриков
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Ротор
35
Валерий Поляков
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
4-2-1-3
16
Федоров
29
Хайманов
2
Шумейко
55
Осипенко
27
Молодцов
88
Садов
10
Лукьяновс
7
Каюмов
13
Алхазов
10
Амбарцумян
7
Сердюк
3-2-1-1-3
16
Кобзев
17
Сидоричев
20
Столяренко
88
Киреев
5
Пискунов
67
Колычев
13
Замалиев
77
Романенко
45
Вотинов
17
Бирюков
21
Борзых
7
Сердюк
7
Чхапелия
7
Чхапелия
7
Сердюк
13
Алхазов
19
Мичуренков
19
Мичуренков
13
Алхазов
17
Сидоричев
10
Сысуев
10
Сысуев
17
Сидоричев
20
Столяренко
2
Ионов
2
Ионов
20
Столяренко
21
Борзых
28
Султонов
28
Султонов
21
Борзых
88
Киреев
11
Концедалов
11
Концедалов
88
Киреев
Остались в запасе
Факел
Ротор
1
Александр Востриков
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
17
Александр Верулидзе
ПВ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
34
Игорь Крутов
ЦП
35
Валерий Поляков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
1
Александр Востриков
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
17
Александр Верулидзе
ПВ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
Остались в запасе
34
Игорь Крутов
ЦП
35
Валерий Поляков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Факел - Ротор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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