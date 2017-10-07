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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Крылья Советов
Факел - Крылья Советов: обзор матча 07 октября 2017
Факел
07.10.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
38'
Д. Мичуренков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Крылья Советов
90'
+4
Желтая карточка
С. Мияилович
Желтая карточка
А. Федоров
90'
+3
Желтая карточка
А. Молодцов
90'
+2
Замена
М. Шарифи
️️️️
Д. Каюмов
86'
Замена
А. Верулидзе
️️️️
Д. Мичуренков
81'
Замена
А. Мануковский
️️️️
А. Сердюк
75'
72'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
А. Чочиев
67'
Замена
А. Алиев
️️️️
С. Самодин
47'
Желтая карточка
С. Корниленко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мичуренков
38'
Желтая карточка
М. Осипенко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Артем Федоров
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Факел
25
Илья Трунин
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Федоров
29
Хайманов
26
Мустафин
55
Осипенко
27
Молодцов
37
Ушаков
10
Лукьяновс
7
Каюмов
10
Амбарцумян
7
Сердюк
19
Мичуренков
4-2-2-2
14
Конюхов
31
Зотов
30
Надсон
0
Таранов
3
Гаджибеков
5
Зинков
22
Мияилович
11
Чочиев
31
Ткачук
22
Самодин
12
Корниленко
19
Мичуренков
17
Верулидзе
17
Верулидзе
19
Мичуренков
7
Каюмов
33
Шарифи
33
Шарифи
7
Каюмов
7
Сердюк
8
Мануковский
8
Мануковский
7
Сердюк
11
Чочиев
4
Кленкин
4
Кленкин
11
Чочиев
22
Самодин
10
Алиев
10
Алиев
22
Самодин
Остались в запасе
Факел
Крылья Советов
11
Самир Масимов
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
11
Самир Масимов
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Факел - Крылья Советов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
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