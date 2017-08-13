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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Спартак-2
Факел - Спартак-2: обзор матча 13 августа 2017
Факел
13.08.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 3
Завершен
Спартак-2
29'
З. Бакаев
55'
Д. Давыдов
85'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Спартак-2
87'
Замена
И. Самбу
️️️️
Ф. Сакала
85'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Давыдов
85'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Сакала
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Д. Мичуренков
71'
69'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Ломовицкий
66'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
Замена
Д. Садов
️️️️
С. Шабанов
60'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Верулидзе
55'
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Давыдов
45'
+4
Желтая карточка
К. Щербаков
42'
Желтая карточка
В. Пантелеев
Замена
И. Трунин
️️️️
А. Федоров
38'
29'
ГОЛ! 0:1!
З. Бакаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
17
Александр Верулидзе
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Факел
25
Илья Трунин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
8
Борис Цыганков
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
49
Идриса Самбу
ЦФ
3-2-1-2-1
16
Федоров
3
Шабанов
55
Осипенко
33
Шарифи
28
Семенов
29
Хайманов
10
Лукьяновс
7
Каюмов
17
Верулидзе
19
Мичуренков
3-2-3-2
98
Максименко
3
Щербаков
46
Мамин
88
Сокол
83
Пантелеев
8
Самсонов
15
Рассказов
77
Бакаев
11
Ломовицкий
88
Давыдов
10
Сакала
3
Шабанов
88
Садов
88
Садов
3
Шабанов
17
Верулидзе
7
Чхапелия
7
Чхапелия
17
Верулидзе
19
Мичуренков
37
Ушаков
37
Ушаков
19
Мичуренков
16
Федоров
25
Трунин
25
Трунин
16
Федоров
10
Сакала
49
Самбу
49
Самбу
10
Сакала
88
Давыдов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
88
Давыдов
11
Ломовицкий
19
Руденко
19
Руденко
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Факел
Спартак-2
26
Темур Мустафин
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Факел - Спартак-2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
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Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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