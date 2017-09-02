Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Факел
Зенит-2 - Факел: обзор матча 02 сентября 2017
Зенит-2
02.09.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
4 : 1
Завершен
Факел
23'
А. Панюков
63'
А. Панюков
77'
А. Еловских
81'
А. Панюков (П)
20'
М. Осипенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Факел
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Сиротов
89'
Желтая карточка
А. Еловских
86'
Замена
Н. Прудников
️️️️
И. Андреев
86'
Замена
С. Крапухин
️️️️
А. Панюков
84'
82'
Замена
С. Масимов
️️️️
А. Верулидзе
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Панюков
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Еловских
77'
73'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Семенов
Желтая карточка
М. Карпов
69'
ГОЛ! 2:1!
А. Панюков
63'
59'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Д. Каюмов
Замена
А. Еловских
️️️️
А. Некрасов
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Панюков
23'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Осипенко
Желтая карточка
А. Некрасов
19'
9'
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Иван Андреев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
78
Александр Некрасов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Факел
25
Илья Трунин
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
17
Александр Верулидзе
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
8
Виталий Горулев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
Факел
1
Александр Востриков
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
37
Евгений Ушаков
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
3-5-2
23
Бабурин
3
Круговой
58
Зуев
51
Карпов
90
Андреев
11
Камышев
55
Капленко
38
Мусаев
37
Сиротов
11
Панюков
78
Некрасов
4-3-2-1
25
Трунин
26
Мустафин
29
Хайманов
55
Осипенко
28
Семенов
88
Садов
10
Лукьяновс
8
Мануковский
17
Верулидзе
7
Каюмов
19
Мичуренков
90
Андреев
11
Прудников
11
Прудников
90
Андреев
11
Панюков
36
Крапухин
36
Крапухин
11
Панюков
78
Некрасов
82
Еловских
82
Еловских
78
Некрасов
37
Сиротов
88
Лесовой
88
Лесовой
37
Сиротов
7
Каюмов
37
Ушаков
37
Ушаков
7
Каюмов
28
Семенов
7
Чхапелия
7
Чхапелия
28
Семенов
17
Верулидзе
11
Масимов
11
Масимов
17
Верулидзе
Остались в запасе
Зенит-2
Факел
8
Виталий Горулев
ЦП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Востриков
ВР
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
8
Виталий Горулев
ЦП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Востриков
ВР
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Зенит-2 - Факел
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Зенит-2
Факел
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
19 сентября
3
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
9 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+