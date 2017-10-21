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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Химки
Факел - Химки: обзор матча 21 октября 2017
Факел
21.10.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 1
Завершен
Химки
77'
И. Кузьмичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Химки
Желтая карточка
Д. Мичуренков
90'
+4
90'
+4
Замена
Е. Горячев
️️️️
Н. Тюнин
Замена
А. Мануковский
️️️️
И. Лукьяновс
83'
Замена
А. Сердюк
️️️️
Н. Чхапелия
79'
77'
ГОЛ! 0:1!
И. Кузьмичев
74'
Замена
М. Пичугин
️️️️
А. Радченко
Замена
С. Масимов
️️️️
Д. Каюмов
70'
69'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
А. Мостовой
58'
Замена
Н. Лапин
️️️️
М. Петрусев
38'
Желтая карточка
Н. Тюнин
20'
Желтая карточка
М. Петрусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Максим Яковлев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Факел
25
Илья Трунин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
37
Евгений Ушаков
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
7
Артем Сердюк
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Химки
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Максим Пичугин
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Федоров
29
Хайманов
3
Шабанов
33
Шарифи
28
Семенов
27
Молодцов
7
Чхапелия
10
Лукьяновс
7
Каюмов
10
Амбарцумян
19
Мичуренков
3-1-2-2-2
18
Исупов
44
Лисинков
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
9
Яковлев
4
Тюнин
8
Петрусев
77
Мостовой
27
Радченко
11
Кузьмичев
7
Чхапелия
7
Сердюк
7
Сердюк
7
Чхапелия
7
Каюмов
11
Масимов
11
Масимов
7
Каюмов
10
Лукьяновс
8
Мануковский
8
Мануковский
10
Лукьяновс
4
Тюнин
45
Горячев
45
Горячев
4
Тюнин
27
Радченко
45
Пичугин
45
Пичугин
27
Радченко
77
Мостовой
21
Кокоев
21
Кокоев
77
Мостовой
8
Петрусев
9
Лапин
9
Лапин
8
Петрусев
Остались в запасе
Факел
Химки
26
Темур Мустафин
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
37
Евгений Ушаков
ОП
17
Александр Верулидзе
ПВ
70
Артур Арустамян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
35
Дмитрий Зорников
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
37
Евгений Ушаков
ОП
17
Александр Верулидзе
ПВ
70
Артур Арустамян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
35
Дмитрий Зорников
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Химки
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Центральный
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