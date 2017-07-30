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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Факел
Cибирь - Факел: обзор матча 30 июля 2017
Cибирь
30.07.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
4 : 0
Завершен
Факел
7'
Е. Чеботару
35'
А. Дегтярев
44'
М. Житнев
78'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Факел
Замена
В. Галыш
️️️️
М. Житнев
81'
79'
Желтая карточка
С. Шумейко
79'
Замена
М. Шарифи
️️️️
И. Лукьяновс
ГОЛ! 4:0!
М. Житнев
78'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Дудолев
77'
63'
Замена
А. Верулидзе
️️️️
Н. Чхапелия
Замена
В. Азаров
️️️️
М. Андреев
55'
46'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
А. Сердюк
46'
Замена
А. Арустамян
️️️️
С. Масимов
ГОЛ! 3:0!
М. Житнев
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Дегтярев
35'
33'
Желтая карточка
М. Осипенко
Замена
А. Аравин
️️️️
А. Гладышев
27'
ГОЛ! 1:0!
Е. Чеботару
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Факел
25
Илья Трунин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
4-4-1-1
22
Цыган
15
Цховребов
29
Мищенко
3
Плопа
28
Магаль
5
Гладышев
99
Житнев
37
Чеботару
18
Дудолев
77
Андреев
11
Дегтярев
4-3-1-2
16
Федоров
29
Хайманов
2
Шумейко
55
Осипенко
28
Семенов
7
Чхапелия
8
Мануковский
10
Лукьяновс
11
Масимов
10
Амбарцумян
7
Сердюк
77
Андреев
99
Азаров
99
Азаров
77
Андреев
5
Гладышев
2
Аравин
2
Аравин
5
Гладышев
99
Житнев
88
Галыш
88
Галыш
99
Житнев
18
Дудолев
7
Беляев
7
Беляев
18
Дудолев
7
Сердюк
19
Мичуренков
19
Мичуренков
7
Сердюк
11
Масимов
70
Арустамян
70
Арустамян
11
Масимов
7
Чхапелия
17
Верулидзе
17
Верулидзе
7
Чхапелия
10
Лукьяновс
33
Шарифи
33
Шарифи
10
Лукьяновс
Остались в запасе
Cибирь
Факел
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
26
Темур Мустафин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Cибирь - Факел
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
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