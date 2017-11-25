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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Тамбов
Факел - Тамбов: обзор матча 25 ноября 2017
Факел
25.11.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 2
Завершен
Тамбов
28'
Д. Мичуренков
5'
А. Мурнин
57'
О. Чернышов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Тамбов
90'
+1
Желтая карточка
О. Смирнов
89'
Желтая карточка
П. Игнатович
86'
Замена
Д. Поярков
️️️️
А. Дутов
Замена
А. Верулидзе
️️️️
А. Молодцов
82'
73'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
А. Арустамян
️️️️
М. Шарифи
66'
Замена
С. Шумейко
️️️️
Н. Чхапелия
66'
62'
Замена
П. Игнатович
️️️️
О. Чернышов
60'
Желтая карточка
А. Дутов
57'
ГОЛ! 1:2!
О. Чернышов
55'
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Мурнин
53'
Замена
А. Скворцов
️️️️
С. Шевчук
Желтая карточка
А. Молодцов
41'
Желтая карточка
А. Мануковский
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мичуренков
28'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Мурнин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
25
Илья Трунин
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Факел
16
Артем Федоров
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
37
Евгений Ушаков
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
30
Максим Трусевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
3-2-2-3
25
Трунин
29
Хайманов
33
Шарифи
55
Осипенко
28
Семенов
27
Молодцов
7
Чхапелия
8
Мануковский
13
Алхазов
10
Амбарцумян
19
Мичуренков
4-2-2-1-1
81
Смирнов
55
Шляков
4
Быстров
4
Овсиенко
35
Гультяев
66
Дутов
18
Кашчелан
70
Шевчук
27
Мурнин
7
Чернышов
15
Часовских
27
Молодцов
17
Верулидзе
17
Верулидзе
27
Молодцов
33
Шарифи
70
Арустамян
70
Арустамян
33
Шарифи
7
Чхапелия
2
Шумейко
2
Шумейко
7
Чхапелия
70
Шевчук
92
Скворцов
92
Скворцов
70
Шевчук
7
Чернышов
29
Игнатович
29
Игнатович
7
Чернышов
27
Мурнин
30
Трусевич
30
Трусевич
27
Мурнин
66
Дутов
25
Поярков
25
Поярков
66
Дутов
Остались в запасе
Факел
Тамбов
11
Самир Масимов
ЛВ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
Остались в запасе
11
Самир Масимов
ЛВ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Тамбов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Центральный
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