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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Факел
Оренбург - Факел: обзор матча 18 ноября 2017
Оренбург
18.11.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
5 : 0
Завершен
Факел
24'
Д. Попович
39'
И. Удалый
77'
Х. Мамтов
88'
А. Делькин
90+1'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Факел
ГОЛ! 5:0!
А. Делькин
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
А. Делькин
88'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Ефремов
84'
Замена
А. Делькин
️️️️
Д. Попович
83'
ГОЛ! 3:0!
Х. Мамтов
77'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
М. Дуриш
69'
68'
Замена
С. Масимов
️️️️
С. Шабанов
68'
Замена
С. Шумейко
️️️️
А. Сердюк
52'
Замена
А. Арустамян
️️️️
Е. Ушаков
Замена
В. Парняков
️️️️
А. Ойеволе
46'
ГОЛ! 2:0!
И. Удалый
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Попович
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Факел
25
Илья Трунин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
88
Дмитрий Садов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
4-3-2-1
39
Фролов
2
Бегич
3
Удалый
58
Ойеволе
12
Малых
8
Чиркин
22
Попович
84
Воробьев
22
Ефремов
18
Попов
57
Дуриш
3-3-1-2
16
Федоров
3
Шабанов
33
Шарифи
55
Осипенко
27
Молодцов
37
Ушаков
28
Семенов
7
Чхапелия
10
Амбарцумян
7
Сердюк
58
Ойеволе
10
Парняков
10
Парняков
58
Ойеволе
22
Ефремов
14
Коронов
14
Коронов
22
Ефремов
22
Попович
90
Делькин
90
Делькин
22
Попович
57
Дуриш
9
Мамтов
9
Мамтов
57
Дуриш
3
Шабанов
11
Масимов
11
Масимов
3
Шабанов
7
Сердюк
2
Шумейко
2
Шумейко
7
Сердюк
37
Ушаков
70
Арустамян
70
Арустамян
37
Ушаков
Остались в запасе
Оренбург
Факел
1
Алексей Кеняйкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
26
Темур Мустафин
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Оренбург - Факел
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Газовик
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