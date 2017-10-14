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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Факел
Томь - Факел: обзор матча 14 октября 2017
Томь
14.10.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 0
Завершен
Факел
32'
А. Пульич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Факел
Замена
Э. Гирдвайнис
️️️️
П. Деобальд
89'
88'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
Замена
Д. Большунов
️️️️
Д. Сасин
86'
70'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Сердюк
Замена
А. Макурин
️️️️
Н. Гвинейский
67'
Желтая карточка
Д. Сасин
63'
46'
Замена
М. Шарифи
️️️️
Т. Мустафин
46'
Замена
А. Семенов
️️️️
Е. Ушаков
ГОЛ! 1:0!
А. Пульич
32'
18'
Желтая карточка
М. Осипенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
57
Павел Деобальд
АП
32
Анзор Саная
ЦФ
Факел
16
Артем Федоров
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Артем Сердюк
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Факел
25
Илья Трунин
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
3-1-3-2-1
16
Шафинский
5
Микуцкис
66
Пульич
23
Зуйков
20
Померко
20
Войдель
98
Гвинейский
22
Иванов
57
Деобальд
77
Сасин
32
Саная
4-1-1-1-3
16
Федоров
27
Молодцов
29
Хайманов
55
Осипенко
26
Мустафин
37
Ушаков
10
Лукьяновс
7
Каюмов
10
Амбарцумян
19
Мичуренков
7
Сердюк
57
Деобальд
2
Гирдвайнис
2
Гирдвайнис
57
Деобальд
98
Гвинейский
21
Макурин
21
Макурин
98
Гвинейский
77
Сасин
97
Большунов
97
Большунов
77
Сасин
7
Сердюк
7
Чхапелия
7
Чхапелия
7
Сердюк
37
Ушаков
28
Семенов
28
Семенов
37
Ушаков
26
Мустафин
33
Шарифи
33
Шарифи
26
Мустафин
Остались в запасе
Томь
Факел
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
8
Александр Мануковский
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
88
Дмитрий Садов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
8
Александр Мануковский
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Томь - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Труд
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