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Бельграно
Пабло Чаваррия
Статистика
Пабло Чаваррия - статистика
Бельграно
Завершил карьеру
2 января 1988 (38)
#19 | Нападающий
182 см | 76 кг
Аргентина | Италия
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Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 2
19.07.2020
Мальорка
1' - 59'
Испания. Примера, 37 тур
Мальорка
1 : 2
16.07.2020
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
2 : 0
12.07.2020
Мальорка
86' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2 : 0
09.07.2020
Леванте
90' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3 : 0
03.07.2020
Мальорка
80' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
5 : 1
30.06.2020
Сельта
75' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
3 : 1
27.06.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал
2 : 0
24.06.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
1 : 1
19.06.2020
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1 : 0
16.06.2020
Мальорка
85' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
0 : 4
13.06.2020
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1 : 2
07.03.2020
Мальорка
85' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
0 : 1
01.03.2020
Хетафе
56' - 90'
78'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3 : 3
21.02.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
1 : 0
05.01.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0 : 2
21.12.2019
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
2 : 2
15.12.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
5 : 2
07.12.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1 : 2
30.11.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2 : 1
22.11.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
3 : 1
10.11.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2 : 0
01.09.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
0 : 1
25.08.2019
Реал Сосьедад
84' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2 : 1
17.08.2019
Эйбар
Был в запасе
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