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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Мальорка
Бетис - Мальорка: обзор матча 21 февраля 2020
Бетис
21.02.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 3
Завершен
Мальорка
19'
С. Каналес (П)
35'
Н. Фекир (П)
48'
Хоакин
16'
К. Эрнандес
27'
А. Будимир
70'
Т. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Мальорка
Желтая карточка
К. Аленья
90'
+4
70'
ГОЛ! 3:3!
Т. Кубо
Пас отдал
А. Будимир
Желтая карточка
М. Бартра
69'
58'
Желтая карточка
Ф. Гамес
ГОЛ! 3:2!
Хоакин
Пас отдал
С. Каналес
48'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Фекир
35'
27'
ГОЛ! 1:2!
А. Будимир
Пас отдал
Т. Кубо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Каналес
19'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Мальорка
31
Фабри
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
9
Абдон
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Жоэль
11
Алекс Морено
2
Манди
5
Бартра
22
Эмерсон
10
Карвалью
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
17
Хоакин
80
Морон
4-2-2-2
1
Рейна
24
Посо
24
Вальент
21
Раильо
33
Кутрис
14
Баба
8
Севилья
14
Кубо
14
Родригес
17
Будимир
9
Эрнандес
Остались в запасе
Бетис
Мальорка
9
Рауль Гарсия
ЦФ
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
7
Лаго Жуниор
ЛВ
31
Фабри
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
9
Абдон
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
9
Рауль Гарсия
ЦФ
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
7
Лаго Жуниор
ЛВ
31
Фабри
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
9
Абдон
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Бетис - Мальорка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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