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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Хетафе
Мальорка - Хетафе: обзор матча 01 марта 2020
Мальорка
01.03.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
67'
Н. Максимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Хетафе
Желтая карточка
С. Севилья
90'
Желтая карточка
К. Эрнандес
90'
Вторая желтая
С. Севилья
90'
90'
Замена
Д. Тимор
️️️️
О. Этебо
87'
Желтая карточка
М. Оливера
82'
Желтая карточка
О. Этебо
81'
Желтая карточка
Дейверсон
Желтая карточка
П. Чаваррия
78'
77'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Р. Кенеди
Замена
А. Фебас
️️️️
И. Баба
76'
Замена
Абдон
️️️️
К. Эрнандес
72'
70'
Замена
Дейверсон
️️️️
Анхель
67'
ГОЛ! 0:1!
Н. Максимович
Пас отдал
Р. Кенеди
59'
Желтая карточка
Х. Этчейта
Замена
П. Чаваррия
️️️️
С. Севилья
56'
30'
Желтая карточка
Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Мальорка
31
Фабри
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
23
Джейсон
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Рейна
21
Раильо
24
Вальент
15
Лумор
24
Посо
14
Баба
8
Севилья
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
14
Кубо
9
Эрнандес
4-3-1-2
13
Сорья
22
Суарес
3
Этчейта
2
Джене
17
Оливера
88
Максимович
8
Арамбарри
5
Этебо
29
Кенеди
17
Мата
9
Анхель
14
Баба
14
Фебас
14
Фебас
14
Баба
8
Севилья
19
Чаваррия
19
Чаваррия
8
Севилья
9
Эрнандес
9
Абдон
9
Абдон
9
Эрнандес
5
Этебо
24
Тимор
24
Тимор
5
Этебо
29
Кенеди
21
Ндиайе
21
Ндиайе
29
Кенеди
9
Анхель
16
Дейверсон
16
Дейверсон
9
Анхель
Остались в запасе
Мальорка
Хетафе
31
Фабри
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Мальорка - Хетафе
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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