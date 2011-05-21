Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франциско Пенья
Статистика
Франциско Пенья - статистика
Завершил карьеру
25 июля 1978 (48)
#16 | Защитник
170 см | 66 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эркулес
28
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эркулес
0 : 0
21.05.2011
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эркулес
0 : 0
21.05.2011
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
15.05.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эркулес
2 : 2
11.05.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эркулес
2 : 3
07.05.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
3 : 1
01.05.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эркулес
1 : 0
24.04.2011
Депортиво
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 1
17.04.2011
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эркулес
0 : 0
10.04.2011
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
03.04.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
2 : 0
06.02.2011
Эркулес
1' - 39'
Испания. Примера, 21 тур
Эркулес
0 : 3
29.01.2011
Барселона
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
3 : 0
24.01.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Спортинг
2 : 0
15.01.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эркулес
4 : 1
10.01.2011
Атлетико
1' - 90'
32'
53'
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
0 : 0
20.12.2010
Эркулес
1' - 90'
11'
Испания. Примера, 15 тур
Эркулес
4 : 1
12.12.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 0
06.12.2010
Эркулес
1' - 90'
10'
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3 : 1
28.11.2010
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эркулес
2 : 1
14.11.2010
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
3 : 0
07.11.2010
Эркулес
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 9 тур
Эркулес
1 : 3
30.10.2010
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
1 : 1
24.10.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эркулес
2 : 2
18.10.2010
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3 : 0
03.10.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эркулес
2 : 0
26.09.2010
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
0 : 0
22.09.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эркулес
1 : 2
19.09.2010
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
0 : 2
11.09.2010
Эркулес
1' - 90'
Главные новости
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
22:30
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
2
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео
«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+