Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маттиас Леманн - статистика

Завершил карьеру
28 мая 1983 (43), Ульм
#33 | Полузащитник
177 см | 74 кг
Германия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
17
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 30 тур
Герта
2 : 1
14.04.2018
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
1 : 1
07.04.2018
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
6 : 0
31.03.2018
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
2 : 0
18.03.2018
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
3 : 1
12.03.2018
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
2 : 3
04.03.2018
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
РБ Лейпциг
1 : 2
25.02.2018
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
1 : 1
17.02.2018
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
4 : 2
10.02.2018
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
2 : 3
02.02.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
1 : 1
27.01.2018
Аугсбург
Был в запасе
90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гамбург
0 : 2
20.01.2018
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 0
16.12.2017
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
1 : 0
13.12.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
3 : 4
10.12.2017
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Шальке-04
2 : 2
02.12.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
0 : 2
26.11.2017
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
1 : 0
18.11.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0 : 3
05.11.2017
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
2 : 1
28.10.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
2 : 1
13.10.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
1 : 2
01.10.2017
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
0 : 0
24.09.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
0 : 1
20.09.2017
Айнтрахт
1' - 90'
30'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия Д
5 : 0
17.09.2017
Кельн
1' - 90'
39'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
3 : 0
09.09.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1 : 3
25.08.2017
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
1 : 0
20.08.2017
Кельн
1' - 90'
Главные новости
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
3
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+