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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Гамбург
Кельн - Гамбург: обзор матча 25 августа 2017
Кельн
25.08.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Гамбург
90+7'
Ф. Соренсен
28'
А. Хан
34'
Б. Вуд
90+10'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Гамбург
90'
+10
ГОЛ! 1:3!
Л. Холтби
Пас отдал
А. Экдаль
90'
+9
Желтая карточка
К. Пападопулос
ГОЛ! 1:2!
Ф. Соренсен
Пас отдал
Д. Кордоба
90'
+7
Желтая карточка
Й. Хектор
88'
70'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
59'
Вторая желтая
М. Маврай
34'
ГОЛ! 0:2!
Б. Вуд
Пас отдал
Л. Вальдшмидт
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Хан
Желтая карточка
Ф. Соренсен
10'
3'
Желтая карточка
М. Маврай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
15
Уолес
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Гамбург
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хорн
38
Хорн
3
Хайнц
4
Соренсен
14
Хектор
24
Клюнтер
33
Леманн
31
Риссе
32
Биттенкурт
9
Кордоба
10
Осако
3-3-2-1
26
Матениа
2
Дикмайер
14
Пападопулос
3
Маврай
14
Хант
15
Уолес
8
Экдаль
28
Хан
18
Костич
17
Вуд
Остались в запасе
Кельн
Гамбург
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Остались в запасе
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Кельн - Гамбург
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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