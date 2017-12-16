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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 16 декабря 2017
Кельн
16.12.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
67'
К. Клеменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вольфсбург
70'
Желтая карточка
Д. Ориги
ГОЛ! 1:0!
К. Клеменс
Пас отдал
М. Йойич
67'
Желтая карточка
М. Хегер
65'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
3-2-3
1
Хорн
22
Мере
3
Хайнц
4
Соренсен
38
Хорн
24
Клюнтер
5
Озкан
33
Леманн
18
Йойич
4-1-1-2-2
1
Кастелс
12
Вилльям
25
Брума
31
Кнохе
2
Верхаг
23
Гилявоги
31
Герхардт
10
Малли
10
Дидави
27
Ориги
27
Гомес
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
28
Свен Мюллер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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