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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Кельн
Герта - Кельн: обзор матча 14 апреля 2018
Герта
14.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
49'
Д. Зелке
53'
Д. Зелке
29'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Кельн
90'
+2
Желтая карточка
М. Риссе
Желтая карточка
Д. Зелке
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Зелке
Пас отдал
М. Платтенхардт
53'
51'
Желтая карточка
Х. Мере
ГОЛ! 1:1!
Д. Зелке
49'
36'
Желтая карточка
К. Клеменс
29'
ГОЛ! 0:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Д. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
26
Венсан Косьелло
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-2-2-3
22
Ярстейн
19
Лазаро
4
Штарк
4
Рекик
21
Платтенхардт
8
Вайзер
16
Дарида
5
Скьельбред
9
Зелке
11
Ибишевич
8
Калу
4-1-1-1-3
1
Хорн
3
Хайнц
22
Мере
4
Соренсен
14
Хектор
6
Хегер
17
Клеменс
32
Биттенкурт
6
Цоллер
14
Писарро
10
Осако
Остались в запасе
Герта
Кельн
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
18
Томас Кесслер
ВР
26
Венсан Косьелло
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
26
Венсан Косьелло
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Герта - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
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