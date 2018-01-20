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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Кельн
Гамбург - Кельн: обзор матча 20 января 2018
Гамбург
20.01.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Кельн
27'
С. Теродде
67'
С. Теродде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Кельн
69'
Желтая карточка
Х. Мере
67'
ГОЛ! 0:2!
С. Теродде
Пас отдал
М. Йойич
62'
Желтая карточка
Й. Хектор
60'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
Желтая карточка
В. Яньичич
37'
Желтая карточка
Д. Юнг
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Теродде
Пас отдал
Ю. Осако
Желтая карточка
К. Пападопулос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
3-2-3-2
23
Поллерсбек
14
Пападопулос
3
Маврай
21
Юнг
3
Дуглас Сантос
2
Дикмайер
14
Хант
90
Холтби
16
Яньичич
18
Костич
28
Хан
4-1-3-2
1
Хорн
3
Хайнц
22
Мере
4
Соренсен
14
Хектор
6
Хегер
18
Йойич
17
Клеменс
5
Озкан
9
Теродде
10
Осако
Остались в запасе
Гамбург
Кельн
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
26
Венсан Косьелло
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
26
Венсан Косьелло
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Гамбург - Кельн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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