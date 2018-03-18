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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Байер
Кельн - Байер: обзор матча 18 марта 2018
Кельн
18.03.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Байер
9'
Ю. Осако
69'
С. Цоллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Байер
ГОЛ! 2:0!
С. Цоллер
69'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
61'
41'
Желтая карточка
Венделл
Желтая карточка
Д. Хайнц
35'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Осако
Пас отдал
Л. Биттенкурт
9'
Желтая карточка
М. Хегер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хорн
14
Хектор
3
Хайнц
22
Мере
5
Марох
6
Хегер
31
Риссе
26
Косьелло
32
Биттенкурт
10
Осако
6
Цоллер
4-1-1-1-2
1
Лено
5
Бендер
4
Та
4
Едвай
18
Венделл
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
17
Бэйли
29
Хаверц
Остались в запасе
Кельн
Байер
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Кельн - Байер
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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