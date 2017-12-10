Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Фрайбург
Кельн - Фрайбург: обзор матча 10 декабря 2017
Кельн
10.12.2017, воскресенье, 15:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 4
Завершен
Фрайбург
8'
Л. Клюнтер
16'
С. Гирасси (П)
39'
Н. Петерсен
65'
Я. Хаберер
89'
Н. Петерсен (П)
90+5'
Н. Петерсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Фрайбург
Желтая карточка
С. Гирасси
90'
+5
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Н. Петерсен
90'
+1
Желтая карточка
Т. Кляйнденст
89'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Н. Петерсен
84'
Желтая карточка
Н. Хефлер
65'
ГОЛ! 2:2!
Я. Хаберер
Пас отдал
Й. Раве
52'
Желтая карточка
Я. Хаберер
39'
ГОЛ! 2:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Й. Раве
Желтая карточка
С. Озкан
25'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
20'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Гирасси
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Клюнтер
Пас отдал
М. Йойич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
22
Йорик Раве
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
3-2-3-1
1
Хорн
3
Хайнц
34
Рауш
4
Соренсен
38
Хорн
24
Клюнтер
18
Йойич
33
Леманн
5
Озкан
9
Гирасси
4-1-3-2
1
Шволов
15
Штенцель
15
Линхарт
4
Кох
30
Гюнтер
27
Хефлер
22
Раве
19
Хаберер
23
Шустер
33
Терраццино
18
Петерсен
Остались в запасе
Кельн
Фрайбург
28
Свен Мюллер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Кельн - Фрайбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Кельн
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+