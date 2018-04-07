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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Майнц
Кельн - Майнц: обзор матча 07 апреля 2018
Кельн
07.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
7'
Й. Хектор
50'
П. де Бласис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Майнц
Желтая карточка
С. Озкан
90'
+4
90'
+3
Вторая желтая
Д. Донати
90'
+2
Желтая карточка
Д. Донати
Желтая карточка
К. Клеменс
82'
70'
Желтая карточка
Д. Латца
66'
Желтая карточка
С. Сердар
Желтая карточка
В. Косьелло
59'
50'
ГОЛ! 1:1!
П. де Бласис
Пас отдал
Д. Донати
44'
Желтая карточка
Л. Балогун
Желтая карточка
Л. Клюнтер
25'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хектор
Пас отдал
Л. Биттенкурт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хорн
14
Хектор
22
Мере
3
Хайнц
24
Клюнтер
6
Хегер
26
Косьелло
17
Клеменс
32
Биттенкурт
9
Теродде
10
Осако
4-1-3-1
15
Адлер
2
Донати
42
Хак
27
Балогун
18
Бросински
5
Гбамен
21
Озтюнали
8
Сердар
46
Латца
8
де Бласис
Остались в запасе
Кельн
Майнц
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
44
Александру Максим
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
44
Александру Максим
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Кельн - Майнц
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
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