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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Кельн
Бавария - Кельн: обзор матча 13 декабря 2017
Бавария
13.12.2017, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
60'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Кельн
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Бавария
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Хамес Родригес
АП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
4-4-2
22
Штарке
17
Боатенг
5
Алаба
13
Рафинья
25
Зюле
23
Видаль
13
Руди
8
Толиссо
7
Рибери
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-3
1
Хорн
3
Хайнц
4
Соренсен
22
Мере
24
Клюнтер
38
Хорн
33
Леманн
18
Йойич
5
Озкан
Остались в запасе
Бавария
Кельн
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Хамес Родригес
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
28
Свен Мюллер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Хамес Родригес
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Бавария - Кельн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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