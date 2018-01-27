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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Аугсбург
Кельн - Аугсбург: обзор матча 27 января 2018
Кельн
27.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
40'
М. Йойич
77'
Каюби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Аугсбург
Желтая карточка
М. Леманн
90'
Желтая карточка
С. Озкан
88'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
81'
77'
ГОЛ! 1:1!
Каюби
Пас отдал
Ф. Макс
74'
Желтая карточка
Р. Хедира
65'
Желтая карточка
Д. Байер
ГОЛ! 1:0!
М. Йойич
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
4-1-3-2
1
Хорн
14
Хектор
22
Мере
3
Хайнц
4
Соренсен
6
Хегер
17
Клеменс
5
Озкан
18
Йойич
10
Осако
9
Теродде
4-1-3-2
1
Хитц
40
Опаре
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Кельн
Аугсбург
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Кельн - Аугсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
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