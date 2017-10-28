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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кельн
Байер - Кельн: обзор матча 28 октября 2017
Байер
28.10.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
54'
Л. Бэйли
74'
С. Бендер
23'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Кельн
77'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 2:1!
С. Бендер
Пас отдал
Д. Та
74'
Желтая карточка
Венделл
59'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
К. Фолланд
54'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
45'
38'
Желтая карточка
С. Цоллер
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Ф. Соренсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
4-1-1-1-3
1
Лено
18
Венделл
5
Бендер
4
Рецос
4
Та
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
17
Бэйли
4-2-1-3
1
Хорн
3
Хайнц
5
Марох
4
Соренсен
38
Хорн
5
Озкан
33
Леманн
32
Биттенкурт
6
Цоллер
10
Осако
9
Гирасси
Остались в запасе
Байер
Кельн
28
Рамазан Озкан
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Байер - Кельн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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