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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Кельн
Аугсбург - Кельн: обзор матча 09 сентября 2017
Аугсбург
09.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Кельн
22'
А. Финнбогасон
32'
А. Финнбогасон (П)
90+5'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Кельн
ГОЛ! 3:0!
А. Финнбогасон
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Финнбогасон
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Ф. Макс
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-1-3-2
1
Хитц
30
Макс
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
40
Опаре
8
Хедира
30
Каюби
20
Хеллер
10
Байер
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
4-1-1-1-3
1
Хорн
24
Клюнтер
4
Соренсен
3
Хайнц
14
Хектор
6
Хегер
33
Леманн
32
Биттенкурт
10
Осако
9
Кордоба
6
Цоллер
Остались в запасе
Аугсбург
Кельн
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Аугсбург - Кельн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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