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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Кельн
Боруссия М - Кельн: обзор матча 20 августа 2017
Боруссия М
20.08.2017, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
49'
Н. Эльведи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Кельн
Желтая карточка
Л. Штиндль
90'
+3
Желтая карточка
Я. Зоммер
90'
+1
72'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
55'
Желтая карточка
Й. Хектор
ГОЛ! 1:0!
Н. Эльведи
Пас отдал
И. Траоре
49'
Желтая карточка
Д. Закария
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
4-2-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
23
Вестергор
30
Эльведи
6
Закария
23
Крамер
9
Азар
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
3-2-3-1-1
1
Хорн
34
Рауш
3
Хайнц
4
Соренсен
24
Клюнтер
14
Хектор
33
Леманн
31
Риссе
18
Йойич
32
Биттенкурт
9
Кордоба
Остались в запасе
Боруссия М
Кельн
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Боруссия М - Кельн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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