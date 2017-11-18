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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Кельн
Майнц - Кельн: обзор матча 18 ноября 2017
Майнц
18.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
43'
Д. Бросински (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Кельн
86'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
Красная карточка
Д. Донати
71'
71'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бросински
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
16
Штефан Белл
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-3-2
2
Донати
16
Белл
22
Диалло
18
Бросински
5
Гбамен
44
Максим
46
Латца
21
Озтюнали
11
Муто
8
де Бласис
4-3-3
1
Хорн
24
Клюнтер
4
Соренсен
5
Марох
34
Рауш
33
Леманн
18
Йойич
5
Озкан
9
Гирасси
6
Цоллер
9
Кордоба
Остались в запасе
Майнц
Кельн
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
32
Леонардо Биттенкурт
АП
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Майнц - Кельн
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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